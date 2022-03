La comunità musulmana di Fidenza dona per l'Ucraina

Pacchi di concreta solidarietà sono stati raccolti anche dalla comunità musulmana di Fidenza e comuni limitrofi, che "esprime la propria vicinanza al popolo ucraino che sta subendo un attacco erroneo, ingiusto, portatore di lacrime e di spargimenti di sangue. L’azione del Presidente russo Vladimir Putin merita condanna unitaria. La violazione dei diritti umani nei confronti del popolo ucraino rappresenta una ferita lancinante per l’intera comunità internazionale. In questo terribile momento storico, ci uniamo alla nostra città di Fidenza che si mobilita per sostenere il popolo ucraino, siamo orgogliosi di far parte pienamente integrante di una città che sempre, si conferma una città solidale e con un cuore grande.Siamo vicini a tutti coloro che stanno soffrendo e alla comunità ucraina presente a Fidenza. «Chiunque uccida un uomo sarà come se avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l’umanità». (Corano, versetto 32, Sura 5)".