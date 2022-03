Autotreno in fiamme in via Don Milani a Sanguinaro

A far partire tutto è stato lo scoppio di uno degli pneumatici. I vigili del fuoco di Parma sono intervenuti poco dopo le 7.30 in via Don Milani per un autotreno in fiamme.

Nessuna conseguenza per l'autista.

Intervento intorno alle 8.45 a Traversetolo, per l'incendio di una canna fumaria in una abitazione di via Mazzola.