Borgotaro, Pasquale Gianluca Giuri è il neo direttore della Medicina interna

Pasquale Gianluca Giuri è il nuovo direttore dell’U.O. di Medicina interna dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro dell’Azienda Usl. Oggi, 16 marzo, il cinquantenne prende il testimone da Michele Meschi, che continua a dirigere l’U.O. di Medicina interna dell’Ospedale di Vaio.

Garantire assistenza ai pazienti affetti da tutte le patologie internistiche, acute o croniche riacutizzate, secondo i modelli più appropriati, attraverso il mantenimento dell’integrazione tra le équipe delle due Unità Operative di Medicina degli Ospedali di Borgotaro e di Vaio e l’individuazione di percorsi ospedale e territorio con i servizi territoriali del distretto Valli Taro e Ceno sono i principali obiettivi assegnati al nuovo Direttore per garantire massima continuità e qualità assistenziale ai cittadini.

“La specializzazione conseguita dal dottor Giuri – afferma Giuseppina Frattini, direttore del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Usl di Parma – rappresenta sicuramente una risorsa per i nostri due Ospedali, per l’Azienda e anche per il lavoro integrato con i professionisti infettivologi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Al neo Direttore i migliori auguri di buon lavoro a nome mio e della Direzione aziendale. A Michele Meschi – continua Frattini – un sincero ringraziamento per quanto fatto alla guida delle due Unità Operative di Medicina interna, per la competenza, professionalità e instancabile impegno profuso, in particolare in questo periodo di pandemia. Un grazie anche e soprattutto per aver creato un modello organizzativo che ha garantito e continua a garantire la presenza degli specialisti della sua équipe in entrambi gli ospedali aziendali”.



Nato a Lecce, classe 1971, dopo la laurea in medicina e chirurgia si è specializzato in malattie infettive e ha conseguito corsi di perfezionamento in malattie infettive, diagnostica con ultrasuoni in medicina interna e diagnostica ecografica vascolare, oltre ai corsi di formazione manageriale per responsabili di struttura semplice e di struttura complessa. Da 17 anni lavora all’Azienda Usl di Reggio Emilia, dove ha maturato ampia esperienza in tutte le sezioni in cui si articola l’U.O. di Medicina interna. Dal 2017 fino a questo nuovo incarico, è stato direttore dell’U.O.S. dipartimentale di Medicina infettivologica dell’Ospedale Sant’Anna di Reggio Emilia.

Il Dr. Giuri ha al suo attivo un’ampia produzione scientifica e conta la partecipazione anche in qualità di relatore di numerosi eventi, congressi e seminari.



L’U.O. di Medicina è strutturata in diverse aree gestite secondo il modello per intensità di cure: un’area per acuti, una ad alta valenza clinica per la gestione dei pazienti critici anche nel post-operatorio, un’osservazione breve internistica e una lungodegenza post acuzie. Inoltre , sempre all’interno dell’area ospedaliera, finalizzati a garantire continuità assistenziale ospedale-territorio, sono attivi anche servizi a direzione infermieristica: la lungo-assistenza territoriale (con 18 posti letto) e l’hospice, oltre a numerosi ambulatori specialistici.