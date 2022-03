Busseto, nel bagagliaio avevano tre telefonini rubati e altri "bottini": chi riconosce le proprie cose?

Nel portabagagli avevano merce varia e della quale non hanno saputo chiarire la provenienza: una Play Station (PS4) con ben 9 giochi originali, un'autoradio, due amplificatori da autovettura, un Ipod, tablet, materiale da pesistica e 3 cellulari. I cellulari, nello specifico, sono risultati rubati a Salsomaggiore, Fidenza e nel Piacentino nelle scorse settimane.

E' così che sono finiti nei guai due giovani dell’Est, in Italia senza fissa dimora, anche se in possesso di regolari documenti, fermati ieri sera dai carabinieri di Busseto e verso i quali è partita una denuncia per ricettazione in concorso.

La loro macchina era parcheggiata nei pressi del centro storico, e i due sono stati visti avviarsi a piedi nelle vie del paese con fare sospetto. Il controllo della targa ha dato un primo riscontro all’intuito dei militari: intestata a persona gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. A quel punto è scattato il controllo. Agitati, hanno tergiversato sul loro arrivo a Busseto, riferendo di aver preso un bus da Parma, ma senza saper fornire altri dettagli. I militari, a quel punto, li hanno accompagnati alla macchina e hanno proceduto ad una perquisizione, scoprendo il bagagliaio pieno.

Chi dovesse riconoscere qualcosa tra gli oggetti sequestrati può contattare la Stazione dei carabinieri, dalle 10 alle 13, al numero 0524.92215