Mostra cancellata, il pittore: «Il vero motivo? Sono russo»

Una mostra già organizzata e ormai pronta per l'inaugurazione. Ma poi cancellata. Motivo? Alcuni quadri erano troppo «politici», ma in realtà, secondo il pittore di origine russa che doveva esporre i suoi lavori, hanno giocato un ruolo fondamentale le sue origini.

Un caso che, in qualche modo, può richiamare quello recente che ha avuto come protagonista Paolo Nori, lo scrittore parmigiano e studioso di lingua e letteratura russa che doveva tenere delle lezioni su Dostoevskij all'Università Bicocca di Milano, rinviata dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Poi è arrivato il dietro front dell'Ateneo, ma lo studioso ha deciso di spostare le lezioni in un'altra sede.

A raccontare, invece, questo nuovo «capitolo» è Alexander Ozerski, quarantenne pittore e scultore di origine russa che vive da tantissimi anni nella nostra città. Qui ha, infatti, frequentato le scuole medie e successivamente si è diplomato al Toschi.

«Ho organizzato una mostra sulla mitologia russa, con dodici quadri dipinti da me» racconta Ozerski. Un progetto in cantiere da tempo e, in passato, già slittato a causa del Covid.

Poi, tre mesi fa, spiega l'artista, quel progetto si è avviato finalmente a diventare realtà.

«Ho contattato “Lostello” della Cittadella, gestito dalla cooperativa Emc2 - dichiara - e abbiamo trovato un accordo per esporre le opere. La mostra avrebbe dovuto essere inaugurata il 9 aprile».

Ai gestori della galleria «interessavano i dipinti e l'organizzazione era già a buon punto».

Poi, dopo l'escalation della guerra in Ucraina, tutto è cambiato.

«La settimana scorsa - riprende Ozerski - è cambiato eccome, perché mi hanno detto di aver ravvisato in alcune opere dei riferimenti politici e che non potevano esporli».

Tra i quadri «incriminati», puntualizza il pittore, uno in particolare che raffigura delle ginnaste russe con la scritta Cccp (acronimo cirillico che designava l'ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche) sullo sfondo, ispirato dalla nonna dell'artista che era una ginnasta famosa.

«Per quel quadro un mese fa non sarebbe accaduto nulla - sospira -. Io, comunque, ero pronto anche a toglierlo ma cancellare in toto la mostra mi danneggia, non solo economicamente, perché la metà dei quadri che avrebbero dovuto essere esposti provenivano da prestiti da parte di privati. Sono molto amareggiato e dispiaciuto per la piega che ha preso questa vicenda. Se i riferimenti di questi quadri esistono, infatti, sono solo storici e culturali».

Questa era, infatti, «una mostra che voleva, attraverso la mitologia (tra le opere ce n'è anche una che raffigura la Baba Yaga, creatura favolosa della tradizione russa, ndr), far riaffiorare i miei ricordi di bambino. Infatti, il titolo avrebbe dovuto essere “Dipinti bugiardi”».

Ozerski non trattiene l'amarezza: «Si tratta di un caso di censura in uno spazio comunale. Niente mi toglie dalla mente che tutto questo è accaduto perché io sono di origine russa. Lo abbiamo già visto, ultimamente con altri episodi che sono accaduti di recente. C'è in corso un boicottaggio verso la cultura del mio Paese di origine».

Conclude l'artista italo-russo: «Io a questo punto mi chiedo e chiedo: la cultura, l'arte che responsabilità hanno in quello che sta accadendo? Se, infatti, quei quadri fossero stati dipinti da un artista di un'altra nazionalità, o magari da un parmigiano, forse non sarebbe accaduto nulla».

Michele Ceparano

Alexander Ozerski

Nato a Ekaterinburg quarant'anni fa, vive a Parma dal 1991. Nella nostra città ha frequentato l’istituto d’arte Paolo Toschi e, nella sua carriera, si è distinto per i risultati conseguiti nella pittura, nella decorazione e nella scultura. Allievo di Mauro Marchini, Ozerski, che insegna disegno e pittura al centro interculturale e ha una galleria in via Saffi, ha partecipato anche a vari concorsi ed esposizioni nella nostra città e a Reggio Emilia.