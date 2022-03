Stalkerizza la ex e il nuovo compagno: divieto di avvicinamento e di comunicazione

Sarebbe stata l'incapacità di accettare la fine della storia d’amore a trasformarlo in un vero e proprio incubo per la sua ex ragazza, tanto da portare i Carabinieri della Stazione di San Polo d’Enza a denunciarlo per il reato continuato di atti persecutori.

La Procura reggiana ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione nei confronti del presunto stalker della misura cautelare del divieto di comunicazione e del divieto di avvicinamento al domicilio e a qualsiasi luogo frequentato sia dall’ex ragazza che dall’attuale fidanzato della donna. Provvedimento di natura cautelare che ieri sera è stato eseguito dai Carabinieri.

Lei una giovane reggiana, lui un giovane abitante in altra regione: sono loro i protagonisti di questa vicenda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sampolesi la ragazza, dopo una relazione sentimentale di circa 6 mesi, iniziata nell’estate del 2020, a causa della gelosia del ragazzo aveva deciso di lasciarlo. Prima il ragazzo ha minacciato il suicidio, poi ha avviato una serie di condotte persecutorie consistenti in messaggi, offese alternate a minacce, richieste insistenti di riprendere la relazione sentimentale presentandosi sul posto di lavoro della ragazza e in altri luoghi frequentati dalla ex. Bloccato sui social network, l’uomo aveva iniziato a inviarle lettere.

Condotte persecutorie che successivamente avrebbero interessato anche il nuovo fidanzato della ragazza.