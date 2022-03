Colorno, vietato dare da mangiare alle nutrie

Nel corso dell’ultima seduta riunitasi in videoconferenza, il consiglio comunale di Colorno ha approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, dove sono state inserite diverse novità normative «finalizzate a garantire maggiori livelli di decoro e sicurezza urbana», ha spiegato il sindaco Christian Stocchi illustrando le caratteristiche del regolamento.



Tra le norme inserite, i divieti di utilizzare botti e lanterne cinesi nei centri abitati del territorio comunale, e di fornire cibo alle nutrie e ad altri animali infestanti: è inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni a carico dei proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro animali – proposta diretta dal gruppo di minoranza Colornolab – e su questo tema la polizia locale potrà procedere a un controllo preventivo, sanzionando chi sarà sorpreso sprovvisto del necessario kit per la raccolta. Altro capitolo importante è quello delle scritte vandaliche sugli edifici privati: nel caso i proprietari non intervengano subito con il ripristino, il Comune potrà procedere d’ufficio per salvaguardare il pubblico decoro, avvalendosi poi del diritto di rimborso da parte dei privati che tarderanno ad agire. Sarà vietato lo scorretto uso delle attrezzature nelle aree gioco: regolato inoltre il dovere da parte dei rispettivi proprietari di mantenere puliti fossi e canali di scolo, oltre a potare rami e siepi che ricadranno sul suolo pubblico



Astenuti i gruppi di minoranza consiliari: «Di fronte a questo strumento valido dovremo prestare ancora più attenzione agli aspetti di pulizia, decoro e rispetto delle norme», ha sottolineato Lorenzo Pasini (Colorno domani), con parole ribadite da Alberto Padovani (Colornolab), che ha auspicato «l’effettiva incisività del regolamento per il miglioramento del decoro urbano»: Simone Guernelli (Cinque stelle) ha rivolto un plauso all’amministrazione comunale «per la forma del regolamento, asciutta e facilmente comprensibile, come deve essere un insieme di norme per la comunità».