Guerra: "Importante mettere a valore le diverse anime e posizioni"

Questa mattina alla sala civica di via Ugoleto - in occasione della festa per il tesseramento del circolo del Pd Lubiana San Lazzaro - si è tenuto il primo incontro pubblico alla presenza di Michele Guerra, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra <Uniti vince Parma>, e Lorenzo Lavagetto, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, rappresentante dell'ala più critica dell'accordo con Effetto Parma.

Per l'occasione Guerra ha sottolineato l'importanza di "mettere a valore le diverse anime e posizioni". Lavagetto invece ha precisato che "Unità non è unanimismo".