Ronco Campo Canneto: tetto in fiamme, palazzo inagibile

Sissa Trecasali Si è vissuto un pomeriggio di angoscia e paura, ieri, a Ronco Campo Canneto, frazione del comune di Sissa Trecasali. Un incendio, divampato secondo le prime ricostruzioni dal tetto di una palazzina di via Bertolotta dove sono in corso dei lavori, ha gravemente danneggiato l’edificio, che è stato dichiarato inagibile. Sette famiglie non hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. Si tratta complessivamente di venti persone, tutte fortunatamente illese, dodici delle quali sono riuscite a trovare una sistemazione provvisoria presso familiari o amici. Le altre otto sono state accolte per la notte in locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Sissa Trecasali.

Il rogo

L’allarme è scattato attorno alle 14, quando già un’alta colonna di fumo si alzava dalla palazzina di via Bertolotta 7, a poche decina di metri dalla strada provinciale Cremonese: sul luogo è risultato necessario l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco provenienti sia dalla caserma di Parma che da quella di Fidenza. L'operazione di spegnimento è risultata particolarmente complessa e ha richiesto diverse ore.

Le cause

Secondo i primi accertamenti compiuti dal personale del 115 e dai carabinieri delle stazioni di San Secondo e Sissa Trecasali, le fiamme si sarebbero sviluppate in seguito a un intervento di posa di guaina catramata sul tetto dell’edificio, attualmente interessato da un’importante opera di ristrutturazione, come peraltro evidenziato dal ponteggio allestito attorno alla struttura.

L'evacuazione

Le sette famiglie residenti nella palazzina si sono subito messe in salvo all'esterno e hanno seguito con apprensione l'intervento dei pompieri. Quindi - con il supporto dei carabinieri - hanno proceduto a sgomberare l'edificio. Sul posto, oltre vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Secondo, Sissa Trecasali e Roccabianca, che hanno regolato la viabilità nella zona. Alle operazioni ha assistito anche il sindaco di Sissa Trecasali, Nicola Bernardi.