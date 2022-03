Carabinieri, Roberto Merella è il nuovo comandante

Traversetolo Ha preso servizio sabato mattina il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Traversetolo, il luogotenente Roberto Merella. Ha incontrato in Municipio il sindaco Simone Dall’Orto e l’assessore alla Legalità Alessia Ziveri, presentato dal colonnello Pasqualino Toscani, comandante provinciale dei carabinieri, e dal capitano Marco Di Caprio, comandante della compagnia di Parma, a dimostrazione dell’importanza del momento e del ruolo fondamentale che ricoprono per l’Arma le stazioni locali, elementi cardine sul territorio.

Militare di lunga esperienza, il luogotenente Merella ha svolto i primi nove anni di servizio nel nuorese per poi trasferirsi nel 1999 a Langhirano, dove per 23 anni è stato al comando della stazione locale, in servizio anche sul territorio di Lesignano de’ Bagni. «Questo trasferimento che mi ha arricchito dal punto di vista umano, mi ha fatto sentire la vicinanza delle persone e questo è indicativo, perché il nostro è un lavoro in cui la fiducia della gente conta - dice Merella - A Traversetolo mi sono sentito ben accolto, il che rende meno doloroso il distacco da Langhirano, dove ho allacciato rapporti con la popolazione e la amministrazioni locali dalle quali ho avuto la massima collaborazione. Qui a Traversetolo parto avvantaggiato, respiriamo la stessa aria, è una realtà molto simile a quella da cui provengo, le caratteristiche sono le medesime».

«Al nuovo comandante va il nostro caloroso benvenuto e la nostra disponibilità alla massima collaborazione - commenta il sindaco Dall’Orto -. In questi anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare Merella, un valore aggiunto per la stazione di Traversetolo che considero un vanto, sempre attiva e presente sul territorio, in collaborazione con il corpo di polizia municipale».

Dopo il saluto istituzionale e un giro nel centro del paese, il colonnello Toscani, il capitano Di Caprio e il luogotenente Merella hanno visitato il museo Renato Brozzi, accolti dalla curatrice onoraria Anna Mavilla, che ha loro illustrato la ricca collezione del museo traversetolese.