Discarica abusiva di pneumatici scoperta in un bosco sulle colline

L’attività congiunta dei carabinieri forestali della città termale e della polizia locale ha permesso di scoprire e di risolvere una grave situazione di degrado sulle colline salsesi: nei giorni scorsi infatti gli agenti dei due comandi hanno individuato la presenza di oltre 400 pneumatici all’interno di un bosco situato sulle colline salsesi.

Comprendendo sin da subito che non si trattasse di un abbandono recente ma, certamente, di un deposito storico, gli accertamenti effettuati sulla proprietà hanno condotto ad un fidentino il quale aveva ereditato un casolare poco distante dal bosco: interrogato sui motivi della discarica abusiva, l’uomo si è detto non a conoscenza della circostanza dimostrandosi immediatamente collaborativo e rassicurando gli agenti che provvederà a risolvere al più presto la situazione.

«Il proprietario ha svolto un lavoro eccellente poiché per poter rimuovere ogni singolo pneumatico ed accatastarlo ha dovuto inizialmente creare dei corridoi calpestabili ripulendo il bosco dalle ramaglie e dai rovi, riuscendo, così, successivamente e con non poca fatica, ad accatastare gli oltre 400 pneumatici che con il favore della bella stagione verranno recuperati e smaltiti – afferma il comandante della polizia locale, Enrico Tanzi –. A lui certamente va il nostro plauso sia per l’impegno profuso che per la totale partecipazione: questo è un ottimo esempio di collaborazione fra istituzioni e cittadini che ci piacerebbe vedere replicato».

«Colgo l’occasione - ha sottolineato - per ringraziare tutti gli operatori della stazione carabinieri forestali di Salsomaggiore per la partecipazione attiva, la condivisione delle varie fasi della vicenda e per la sinergia professionale posta in essere. Abbiamo raggiunto insieme una forma di cooperazione che costituisce elemento imprescindibile a favore della collettività e del territorio, oltre che a fornirci la certezza di poter contare su personale preparato, disponibile ed altamente professionale».