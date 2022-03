La guerriera cosplayer alla conquista della Rocca

Sissa Ai Castelli del Ducato sono arrivati i cosplayer: il nuovo progetto «Magic travel» – ideato dallo stesso ente attivo tra castelli e rocche del territorio, in collaborazione con il Comune di Piacenza - è stato inaugurato nello scorso weekend alla rocca dei Terzi di Sissa, dove ha fatto capolino la giovanissima Dayra nelle vesti di Asuna, guerriera personaggio della serie anime giapponese Sword Art.

Nei locali dell’affascinante maniero sissese, Dayra – insieme al proprio fotografo di riferimento, Robert Skayak – ha girato uno shooting fotografico in grado di svelare al pubblico gli angoli più belli e nascosti della rocca dei Terzi: «È uno scenario perfetto per ospitare le narrative emozionali di un cosplayer», ha commentato l’assessore al turismo del Comune di Sissa Trecasali, Sara Tonini, anch’essa presente alla rocca dei Terzi, che ha aggiunto: «È una “rocca senza tempo”, definizione che connota il maniero in uno spazio temporale non definito e in cui le diverse realtà storiche, culturali, artistiche e fantastiche trovano vita con passione, invitando a una continua scoperta».



Nonostante il ruolo da guerriera, è il sorriso a brillare sul volto di Dayra: «Vivere non vuol dire pensare solo a se stessi», è il pensiero della cosplayer: «Si può anche vivere in modo che sia la felicità di un altro a rendere felice te. E io voglio vivere un’esistenza che mi consenta di accendere un sorriso sul volto di tutti coloro che mi circondano».

«Con questo progetto - dice Orazio Zanardi Landi, presidente dei Castelli del Ducato - intendiamo realizzare una serie di azioni per attrarre i turisti di domani, giovani e giovanissimi, unendo il nostro straordinario patrimonio materiale ed immateriale di sogni e aspettative grazie ai social network, per coinvolgere soprattutto i ragazzi e le famiglie, che nell’estate 2020 e nel 2021 hanno dimostrato un interesse crescente verso il mondo dei castelli, dei borghi e luoghi storici».

Gli scatti di Dayra saranno presentati nei prossimi giorni sulle pagine social dell’ente Castelli del Ducato.

Michele Deroma