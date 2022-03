Da Asti in trasferta per far bottino al Fidenza Village: foglio di via a una coppia

Erano arrivati da Asti per una giornata di shopping al Fidenza Village. Uno shopping per cui si erano muniti di oggetti da scasso e scaltrezza. Ma un 42enne e la compagna di 38 sono stati presi con le mani nel sacco dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento da uno dei negozi del centro. In quell’occasione i due ladri erano stati denunciati per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, trovati anche nell'auto.

Inoltre, dalla consultazione della banca dati si è avuto modo di accertare che la coppia risulta già pregiudicata per reati contro il patrimonio e per detenzione di sostanza stupefacente (lui), e per la frequentazione di altri pregiudicati. Tutti elementi sufficienti che hanno indotto gli Agenti della Divisione Anticrimine della Questura a ritenerli persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Proprio con lo scopo di limitare il protrarsi nel tempo delle loro condotte illecite, hanno ricevuto un provvedimento di divieto di ritornare nel Comune di Fidenza per tre anni con obbligo di presentarsi alla Questura di Asti. In caso di inadempienza è prevista la denuncia che prevede che le persone allontanate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse assegnato. Nel caso di trasgressione, sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.