Quei passaggi e quelle soste sospette in auto: pusher sorpreso a vendere cocaina a un cliente

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri di Noceto sono stati i molteplici passaggi e le soste di pochi di quell'Audi di grossa cilindrata per le vie del paese, per poi allontanarsi in direzione di Parma.

La targa del veicolo è stata controllata tramite i vari sistemi installati dal Comune e quando ieri è nuovamente incappata nelle telecamere, i militari hanno deciso di seguirla e controllarla. L’intuito è stato premiato: il conducente del veicolo, poi identificato in un cittadino di origine nigeriana residente a Parma, si è fermato per pochi istanti a parlare con un uomo, cedendogli un piccolo involucro in cambio di denaro. La scena è avvenuta sotto gli occhi dei militari, ed è scattato il controllo. Nelle tasche del cliente c'era una pallina di cocaina del peso di circa mezzo grammo, e due banconote da 50 euro in quelle dello spacciatore, denunciato per spaccio all’Autorità Giudiziaria. Nei confronti del suo cliente è partita invece la segnalazione alla Prefettura come consumatore.