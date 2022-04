Incidente sulla A15: soccorsi in azione e coda di 5 km tra Pontremoli e Borgotaro

Incidente all'alba sulla A15 tra gli svincoli di Berceto e Borgotaro in direzione di Parma. Per permettere i soccorsi - non ci solno feriti gravi -, i rilievi e la messa in sicurezza dei mezzi si sono formate lunghe code. Alle 7 erano segnalati 5 chilometri di coda tra gli svincoli di Pontremoli e Borgotaro. Sul posto la Polstrada.

Foto d'archivio