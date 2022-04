San Michele Tiorre, stop alle nuove case sulle colline

Con la variante al Piano regolatore generale votata da tutto il consiglio comunale di Felino viene evitata la costruzione di immobili ad uso residenziale sulle colline che sovrastano la frazione di San Michele Tiorre.



Negli anni passati era stata data la possibilità ad una società immobiliare di poter realizzare delle unità abitative sulla collina alle porte di San Michele Tiorre. La società aveva anche versato la somma di 900mila euro che l’amministrazione comunale di allora utilizzò per la realizzazione del Polo scolastico nel capoluogo. Ora, a distanza di anni, la stessa società ha fatto un passo indietro decidendo di non voler più procedere alla costruzione di abitazioni.

«L’amministrazione comunale ha dovuto prendere atto di questa decisione - ha spiegato il sindaco Filippo Casolari - riguardante la società Vallechiara, quindi procederemo con lo stralcio ed il ripristino della situazione preesistente». Il compito di scendere nei dettagli è stato assolto dall’architetto Luciano Mattioli.



«Stiamo parlando del comparto situato ad est dell’abitato di San Michele Tiorre - ha detto il tecnico - che prevedeva circa 6mila metri quadrati di superficie utile. Nel 2020 la società Vallechiara ha chiesto di recedere per cui si è proceduto a redigere un nuovo accordo in base al quale il comune di Felino dovrà restituire alla società la somma di 423mila euro relativi ad oneri di urbanizzazione incassati ma non utilizzati visto che non verranno realizzate abitazioni».

Nella discussione che è seguita Vincenzo Caccia di Fare Felino ha espresso soddisfazione: «il comparto residenziale sarebbe stato massiccio per la frazione». Soddisfazione è stata espressa anche da Riccardo Torelli di Insieme per Felino. Il punto è passato con il voto unanime di tutto il consiglio comunale.