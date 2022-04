Commercianti sul piede di guerra: «Penalizzati dai banchi del mercato»

Felino I commercianti di Felino (in particolare quelli di via Carducci e via Verdi) sono sul piede di guerra. Il motivo va ricercato nel fatto che nella giornata di sabato, per intenderci quella dedicata al mercato settimanale, di gente in giro nelle due vie del centro ce n’è davvero poca.

Quando il Covid è esploso in modo massiccio l’amministrazione comunale di allora, sindaco Elisa Leoni, decise di piazzare i banchi del mercato non solo nell’area di piazza Miodini, ma anche lungo la strada che da via Roma porta a via Carducci (svoltando a sinistra) ed in via Verdi (proseguendo diritti): questo per avere più spazio tra un banco e l’altro ed evitare quindi assembramenti e contatti ravvicinati. Con i banchi del mercato in strada diventa difficile raggiungere sia via Carducci che via Verdi, che pertanto hanno visto gli affari calare in modo verticale nella giornata di sabato. Ora, con le misure allentate, i commercianti speravano in un ritorno del mercato entro l’area della piazza ma così non è stato.

«Premetto che non abbiamo nulla contro i colleghi dei banchi del mercato – ha detto Cecilia Zambrelli della Tabaccheria Il Quadrifoglio – in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo chiediamo solo che le cose tornino ad essere come erano prima del Covid. Non chiediamo la luna, ma solo di lavorare come gli altri, cosa che al momento ci è preclusa. In passato abbiamo avuto problemi con la viabilità del paese ed ora che le cose a livello nazionale sembra che stiano migliorando, affrontiamo quest’altro problema per il quale non abbiamo avuto risposte da parte dell’amministrazione comunale. Solo una riunione informale per dirci che le cose non sarebbero cambiate. Noi commercianti, penso di parlare a nome di tutti, non siamo d’accordo – ha concluso – non capiamo perché la strada debba rimanere bloccata».

Sulla stessa linea Franco ed Emilietta Mora di Franco Fiori. «Non è assolutamente una guerra contro il mercato, ci mancherebbe altro – hanno affermato – tutti hanno diritto di lavorare, noi commercianti come coloro che fanno i mercati. Chiediamo un ritorno alla normalità, ma soprattutto chiediamo rispetto in quanto la metodologia usata in questi mesi non ci vede d’accordo. Viene indetta una riunione senza redigere verbali, così non ci sono tracce delle proposte avanzate. Crediamo che si debba dar vita alla consulta del commercio – hanno concluso – per un confronto chiaro sulle varie problematiche e vorremmo anche amministratori che vivessero di più il paese». L’amministrazione comunale, contattata sulla questione, al momento preferisce non replicare.