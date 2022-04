Via Pisacane, ladro solitario forza la porta di un bar e ruba dalla cassa: ripreso dalle telecamere - Il Video

Il video su Instagram è stato postato da Giovanni Paolo Bernini, esponente locale di Forza Italia: si vede un uomo con il volto incappucciato che entra in un locale del centro (si tratta dell'Anima di Parma in via Carlo Pisacane) forzando la porta con un grimaldello che tiene in un piccolo zaino. Si guarda attorno ma probabilmente non nota le telecamere che lo riprendono quando si infila dietro il bancone e apre il registratore di cassa. I fatti di riferiscono all'altra notte.

"L'insicurezza nella città di Parma non è una percezione ma un fatto oggettivo - commenta Bernini - questo e altro accade alle 2,30 di notte in pieno centro, a due passi dal Battistero"