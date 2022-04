Camion danneggia il ponte della ferrovia in piazzale Caduti del Lavoro. Circolazione interrotta tra Parma e Vicofertile. Treni fermi: arrivano i bus sostitutivi

Treni fermi da oltre un'ora e mezzo in stazione. La causa? Un camion che trasportava legname ha urtato il ponte in piazzale Caduti del lavoro, danneggiando i fili del filobus e forse la struttura: per questo motivo la circolazione tra Parma e Vicofertile è interrotta e i treni diretti a Borgotaro e La Spezia non hanno potuto lasciare la stazione. Nel frattempo è stato istituito un servizio di bus navetta.

I vigili del fuoco, accorsi sul posto stanno ancora lavorando per riparare i danni.