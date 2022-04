Erasmus al Montebello: la scuola aperta al mondo

La scuola è accoglienza, apertura, sguardo sul mondo. La scuola è come un viaggio inesauribile, fatto di scoperta e meraviglia.

Tra gli strumenti privilegiati che la scuola ha a disposizione per parlare di scoperta e confronto rientrano i progetti Erasmus plus. L’Istituto comprensivo di via Montebello, guidato dalla dirigente Alessandra Melej, da anni aderisce con gioia a queste grandi opportunità di apprendimento offerte dai progetti Erasmus. Ed anche quest’anno, dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia da Covid-19, docenti ed alunni si sono impegnati nelle attività legate ai progetti Erasmus attivati e approvati negli anni scorsi. L’Istituto comprensivo ha ospitato i partner danesi e tedeschi con cui collabora all’interno del Progetto Erasmus biennale chiamato Swop (Storytelling Workshops Online Project). Di cosa si tratta? Come si legge nel progetto stesso «Swop mira a creare uno spazio innovativo, sociale e collaborativo per lavorare e insegnare lo storytelling online attraverso le frontiere in Europa». Insomma grazie a Swop le scuole aderenti hanno la possibilità di accedere ad un social media network chiuso per insegnanti e studenti della stessa età in alcune scuole tedesche e danesi: grazie a questa piattaforma gli studenti possono confrontarsi sulla loro progettualità, ossia la creazione di filmati in stop motion che trattino contenuti didattici di varia natura utilizzando lo storytelling. Detto in parole semplici semplici: i ragazzi creano storie, che servono loro per vivacizzare, fare propri e personalizzare gli apprendimenti. Queste storie vengono poi travasate in un filmato in stop motion utilizzando una app (Cobostories è il suo nome) creato dalla Copenaghen Bombay, una casa di produzione cinematografica danese che è anche partner di progetto. E’ facile intuire le grandi potenzialità di uno strumento come questo: aiutare i ragazzi a sviluppare la propria creatività; insegnare un buon uso delle Tic; ampliare le possibilità di socializzazione; utilizzare in un ambito concreto la lingua inglese. Solo per citarne alcune. I ragazzi coinvolti nella attività progettuali appartengono a tre classi: i bimbi di cinque anni della scuola dell’Infanzia Collodi guidati dalla maestra Rosanna Furlotti; la classe 5ªB della primaria Bozzani con la maestra Giorgia Sandei; i ragazzi della 1ªE della media Don Cavalli, seguiti dalle prof Alessandra D’Alessandro e Anna Bandini. I ragazzi hanno avuto modo di mostrare il frutto del loro lavoro agli insegnanti delle scuole danesi e tedesche partner di progetto: immaginiamo tanto fermento, emozione e soddisfazione. Già a dicembre la prof Bandini e la maestra Sandei si erano recate a Copenaghen per incontrare i partner e fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto: era stata già allora un’importante occasione di confronto e crescita professionale, che aveva dato come frutto la creazione di un gruppo di lavoro solido, compatto e motivato. L’international meeting di Parma getterà le basi per l'international che si terrà in Germania a maggio.

r.s.