Tangenziale di Noceto, via ai lavori

Noceto Dopo la consegna dei lavori, lo scorso 3 marzo, giovedì sono iniziate le attività per la realizzazione della tangenziale di Noceto: il suo tracciato migliorerà l’accessibilità al casello di Parma Ovest sulla A15 andando anche a sgravare il paese dal traffico pesante che attualmente lo attraversa. Il complesso iter di questa infrastruttura ha visto il sindaco Fabio Fecci impegnato in prima persona da oltre un ventennio nelle varie sedi competenti, nelle quali ha ottenuto un’attiva collaborazione.



Dal 1987 ad oggi

Il progetto della tangenziale risale al 1987, anno in cui fu inserito nel Piano regolatore generale: il tracciato dell’opera, giudicato negli anni il migliore possibile, è stato mantenuto nei piani urbanistici approvati fino ad oggi. Nel 2003, con una «decisione strategica», grazie allo stretto dialogo fra il sindaco Fecci e l’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi, la tangenziale di Noceto viene inserita nel progetto di prolungamento della A15: la Ti-Bre. Il 26 giugno 2008 un atto della giunta di Noceto approva la progettazione preliminare del collegamento fra la tangenziale e il casello dell’A15. Il 10 maggio 2016, dopo che la tangenziale ha incassato in Provincia i pareri favorevoli dell’impatto ambientale nel 2011 e 2012, Fecci e l’allora ministro Graziano Del Rio s’incontrano a Roma e Del Rio rassicura il sindaco sul futuro della tangenziale. Dopo una nuova audizione con Del Rio e vari incontri con l’Autocisa, il 22 febbraio 2021 Salt invia alle 28 ditte ammesse la lettera d’invito per la presentazione delle offerte per l’aggiudicamento dei lavori. Giovedì 31 marzo 2022 iniziano i lavori.



Le parole di Fecci

«La tangenziale è un’opera strategica, studiata nei minimi dettagli, attesa da tanto tempo a Noceto - spiega il sindaco Fabio Fecci -. Sono molto soddisfatto di aver finalmente raggiunto questo risultato, per il quale ho lavorato incessantemente dal 1999. La tangenziale è una vittoria per Noceto, avrà rilevanza per tutto il territorio provinciale: a sud collegherà l’asse Pedemontano, e a nord l’asse Cispadano, ma soprattutto sgraverà il centro di Noceto dal traffico pesante andando a mettere in sicurezza la viabilità lungo la strada Provinciale 357. L’opera determinerà dunque una maggior vivibilità del paese, non solo dal punto di vista della sicurezza stradale, ma anche ambientale: drenando il traffico pensante dal centro di Noceto, in paese avremo un’aria più pulita oltre ad un minor inquinamento acustico».

I dettagli

L’infrastruttura, del valore di 14 milioni di euro interamente a carico di Salt, sarà realizzata da ditte locali per conto del consorzio Coimpa (imprese assegnatarie per Coimpa: Iembo Michele Srl di Noceto, Società Industria e Pietrisco di Madregolo, Tirri Felice srl di Torrile). Si svilupperà per 6,4 chilometri di lunghezza - dalla via Emilia alla Provinciale 120 - e prevede la realizzazione di una carreggiata con due corsie. Il progetto comprende 7 nuove rotatorie di intersezione con le viabilità esistenti, 2 ponti di scavalco reticoli idraulici esistenti, 11 interventi di mitigazione acustica, raccordi e prolungamenti delle piste ciclabili esistenti. Il termine dei lavori è previsto entro giugno 2024.

Riccardo Zinelli