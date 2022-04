Valtaro e Valceno, la storia in immagini: pubblicato il libro con le foto più belle

«Se queste immagini potranno mai avere un significato per le generazioni future, sarà questo: io c’ero, sono esistito. Sono stato giovane, sono stato felice e qualcuno a questo mondo mi ha voluto abbastanza bene da farmi una fotografia». È la citazione, tratta da «One Hour Photo» (film del 2002 con il compianto Robin Williams), che accompagna l’uscita di un album - autoprodotto e senza scopo di lucro - che riunisce centinaia di foto d’epoca della gente di montagna e non solo.

Sono immagini di un tempo che fu, tanto in perfetto stato di conservazione quanto consunte da anni di passaggi di mano in album e viceversa. Momenti di vita tra la fine dell’800 e la metà del secolo scorso nella provincia parmense e poi raccolte, in parte (c’è ancora tanto materiale per altre iniziative), nel volume fresco di stampa «Il Novecento nelle Valli Magiche» (264 pagine, costo 16 euro).



«Abbiamo ricevuto oltre 4.000 fotografie e ancora ne arrivano – raccontano gli autori Luciano Battoglia, Daniela Moglia e Daniele Uboldi -. Divise e catalogate per argomenti, tutte le fotografie sono state poi riunite in capitoli: professioni, affetti, bambini, eventi religiosi, scolaresche, feste e via discorrendo. Il periodo va dalla fine dell’800 al 1960 circa, quando le nostre valli hanno iniziato a spopolarsi in concomitanza con la grande industrializzazione».

I proventi delle vendite del libro (per il quale le prenotazioni hanno già superato quota 600) saranno investiti per organizzare una serie di appuntamenti culturali. «Per noi quest’avventura è nata con un intento rigorosamente non profit – specificano gli autori -: pagate le spese, destineremo il margine ad altre pubblicazioni o mostre a cura dell’Associazione “C’erano una volta le Valli Magiche”, come quella itinerante che vogliamo organizzare a breve nei vari comuni della montagna».

«La prima sottolineano - dovrebbe essere a Borgotaro, a Palazzo Tardiani, e in proposito abbiamo già preso contatto con il Comune».



Nel libro e negli archivi, un patrimonio storico non indifferente raccolto anche grazie al contributo degli emigrati, che dal Regno Unito e dagli Usa hanno inviato testimonianze preziose. «L’interesse per il nostro passato e per le persone che lo hanno vissuto è tangibile, al punto che la “Valtarese Foundation” vorrebbe tradurlo in inglese», specifica Uboldi.

In prefazione, figurano gli interventi delle istituzioni con i contributi dei sindaci di Bedonia, Borgotaro, Tornolo, Varsi, del presidente dell’Unione delle Valli Taro e Ceno, del preside dello «Zappa-Fermi» di Borgotaro e di Manuela Catarsi, presidente della «Festa internazionale della storia di Parma».



Monica Rossi