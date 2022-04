Forte vento, scoperchiato il tetto di un capannone a Basilicagoiano, grosso ramo spezzato a Felino

A Felino un grosso ramo di un pino si è spezzato e si è adagiato sul tetto del condominio che si trova nella centralissima piazza Miodini. E’ successo nel pomeriggio di ieri poco prima delle 18. Le forti raffiche di vento non hanno piegato i grossi pini, ma sono state sufficienti per spezzare uno dei rami nella parte alta della pianta. Il ramo, una volta spezzato, è caduto fortunatamente sul tetto piatto del condominio, facendo cadere a terra solo dei piccoli rametti che non hanno causato problemi. Anche se non è un’area molto frequentata (a pochi metri si trova il monumento ai Caduti), la caduta del ramo avrebbe potuto far nascere problemi non piccoli. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Comando Stazione di Sala Baganza che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitandola con del nastro per evitare che la gente potesse avvicinarsi alla zona.

A Basilicagoiano è stato scoperchiato il tetto di un capannone, in piazza Ghiretti: per fortuna in quel momento non si trovava nessuno nei paraggi.