Hanno bussato alla sua porta per recuperare una bici rubata e hanno trovato anche hashish: 23enne arrestato

A casa aveva la bici rubata, come sospettavano i carabinieri. ma una volta entrati nell'appartamento hanno riconosciuto anche un odore particolare: hashish. E così il 23enne alla fine è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione.

A far scattare le manette sono stati ieri i Carabinieri della Stazione di Fornovo, arrivati a sospettare del giovane in seguito alle indagini per il furto di una bicicletta da uomo qualche giorno prima in paese. Indizi in mano, i militari hanno suonato alla sua porta e hanno ritrovato la bici riconoscibile dai colori e dal numero di telaio. Ma, una volta in casa, ai carabinieri non è sfuggito un forte odore di hashish. Hanno trovato così uno spinello su un tavolo. E se all'inzio il 23enne ha confermato di aver fumato dell’hashish e di non avere altra droga, i militari non si sono ritenuti soddisfatti e hanno compiuto una perquisizione più accurata: nascosto in una scatola da scarpe è spuntato un piccolo panetto del peso di circa 60 grammi. Il giovaneè stato portato in caserma ed arrestato.