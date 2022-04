In giro a piedi nudi, in stato confusionale e con un bastone. E per sfuggire ai carabinieri tenta di entrare in una casa

Erano diretti in località Giarreto, dove nella notte era stata segnalata una lite familiare tale da richiedere l'intervento dei carabinieri. Ma sulla Massese a Pastorello hanno incrociato un uomo che camminava a piedi nudi in mezzo alla strada brandendo un bastone. Subito fermato e disarmato, è stato identificato: si tratta di un 34enne albanese, trovato in evidente stato confusionale probabilmente per l’uso di alcol o stupefacente. Parlando con i militari, in attesa del 118, sembrava essersi calmato. All’improvviso, è invece scappato e dopo aver scavalcato la recinzione di un’abitazione privata si è arrampicato sul terrazzo tentando di entrare in casa.

Non riuscendoci, per provare a fuggire ha lanciato dei vasi contro i carabinieri e si è poi lanciato dal balcone cadendo rovinosamente al suolo. Fermato, è stato successivamente accompagnato dal 118 in ospedale. La pattuglia ha quindi raggiunto il Giarretto e ha rintracciato la moglie del 34enne che aveva richiesto l’intervento dei carabinieri perché il marito si era impossessato di un coltello e di una mannaia per difendersi da gente che secondo lui era entrata in casa. In un momento di lucidità, l'uomo le aveva riconsegnato i coltelli e poi, sceso in strada, si era allontanato. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento.

Ieri pomeriggio, invece, sempre i militari della Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 46enne che- già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai familiari -, più volte si è reso responsabile di ripetute violazioni alle prescrizioni imposte. La Corte di Appello di Bologna ne ha dunque disposto la detenzione ai domiciliari.