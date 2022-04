«Suo nipote ha bisogno di soldi» Chiamate a raffica di finti amici

Continuano i tentativi da parte di individui sconsiderati che cercano di truffare persone fragili, con il solito espediente del familiare che si troverebbe in difficoltà e bisognoso di soldi.

Alcuni fidentini hanno postato sui social i loro accorati appelli, affinché nessuno si lasci abbindolare e abbocchi consegnando soldi e gioielli.

«Poco fa un mio familiare – ha scritto una fidentina - è stato contattato da una persona che si spacciava per me dicendo che ero in difficoltà, ricoverata all’ospedale di Vaio col covid insieme a mia mamma, e che avevamo assolutamente bisogno di contanti. Già avvisati i carabinieri. Tengo a precisare che conoscevano il grado di parentela tra me e questa persona e il mio nome. Attenzione anche considerando l’effettivo spavento che prova una persona anziana in una situazione come questa».

Altri concittadini hanno denunciato analoghi episodi, con persone anziane in preda al panico. Per fortuna nessuno ha creduto ai truffatori. «Mia nonna – ha aggiunto un altro fidentino – è stata contattata al telefono da un uomo, che l’ha chiamata per nome e le ha detto che il nipote, ossia io, si trovava ricoverato all’ospedale, dopo un incidente stradale. E quindi le ha spiegato che io avevo assolutamente bisogno di soldi. Lei, poveretta, in preda al panico, non ha più capito niente, ma per fortuna ha appoggiato il telefono e si è messa subito in contatto con noi per avere conferma di quello che le aveva appena detto lo sconosciuto. L’abbiamo tranquillizzata, dicendole che non era successo niente e che se fosse capitato ancora di avvisare le forze dell’ordine. Rivolgiamo quindi un accorato appello affinché nessuno creda a questi delinquenti, alla ricerca di persone da derubare, facendo leva sugli affetti più cari».