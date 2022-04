Danni per oltre 1300 euro alla lavanderia a gettoni di Fornovo: denunciati 6 minorenni parmigiani

Sarebbero sei ragazzi, tutti residenti a Parma e di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, i responsabili del danneggiamento avvenuto lo scorso fine novembre alla lavanderia a gettoni di Fornovo. E' questo l'esito delle indagini dei carabinieri della Stazione cdel paese, che li hanno denunciati alla Procura dei Minori di Bologna.

Era la sera del 24 novembre quando un gruppo di giovani entrò nel negozio. Alcuni di loro iniziarono a saltare sui tavoli, a danneggiare gli elettrodomestici, parti dell’arredamento ed un muro in cartongesso per un danno di oltre milletrecento euro. Dalle immagini della telecamera del sistema di videosorveglianza, acquisite in sede di denuncia, erano partite le ricerche. Pochi giorni dopo una pattuglia, transitando davanti alla lavanderia, notò la presenza di nove giovanissimi all’interno. Scattò l'identificazione: tutti di un’età compresa tra i 15 ed i 17 anni e la maggioranza residente a Parma. Ai militari hanno raccontato che erano soliti raggiungere Fornovo con i mezzi pubblici e riunirsi all’interno della lavanderia perché era un posto caldo dove poter stare. A seguito dell’acquisizione di alcune testimonianze che hanno riconosciuto i presunti autori e dell’identificazione avvenuta all’interno della lavanderia, i carabinieri hanno denunciato per danneggiamento sei dei componenti del gruppo.