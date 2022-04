Open Day 2022 Università di Parma: 12mila visitatori tra presenza e on line

È senz’altro positivo il bilancio dell’Open Day “Studiare a Parma”, il Salone di orientamento e informazione dell’Università di Parma che si è chiuso oggi dopo 6 giorni di apertura. Un salone che dopo due anni interamente online si è svolto quest’anno in modalità mista, affiancando al web anche alcune attività in presenza.

Le cifre dei 6 giorni di Open Day parlano chiaro: dal 7 aprile (giorno del via) a oggi 12 aprile alle 16 si sono registrati 12mila visitatori tra presenza e on line e oltre 29mila visualizzazioni di pagina.

Nel complesso si tratta di numeri di assoluto rilievo, che testimoniano il gradimento per un’iniziativa nata per dare un supporto ai e alle giovani e alle loro famiglie in una delle scelte più importanti, come è quella del percorso universitario, mettendo a disposizione tutte le informazioni utili per permettere di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta.

Il salone in presenza: le presentazioni in Aula Magna e le visite ai Dipartimenti

Dopo due anni di Open Day on line a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno per studentesse, studenti e famiglie c’è stata di nuovo la possibilità di entrare nei luoghi dell’Università: le attività in presenza proposte dall’Open Day (le presentazioni dei 9 Dipartimenti in Aula Magna e le visite ai Dipartimenti) hanno avuto un significativo riscontro, a testimonianza del desiderio di “toccare con mano” la vita universitaria e i luoghi in cui si svolge e di interagire in presenza con docenti, studentesse e studenti.

655 i partecipanti in presenza alle presentazioni in Aula magna, 860 i partecipanti alle visite ai Dipartimenti, per un totale di oltre 1500.

I visitatori (ragazzi e ragazze singoli o in gruppo, famiglie, intere classi delle superiori) sono arrivati naturalmente da città e provincia ma anche da fuori regione: dalla Lombardia alla Liguria, dalla Toscana al Trentino.

A tutti i partecipanti è stato fornito materiale informativo sull’offerta formativa e sui servizi dell’Ateneo.

Il salone on line: tutto sul sito dell’Open Day

In questi giorni sono state tante le persone che hanno sfruttato le opportunità offerte h24 dal web: 10.500 i visitatori on line (tra accessi al sito dell’Open Day e visualizzazioni delle dirette streaming delle presentazioni su YouTube) e 29mila le visualizzazioni di pagina.

Sul sito dell’Open Day gli studenti e le studentesse hanno potuto vedere i video di presentazione dei singoli corsi di studio, entrare in stanze virtuali dedicate, raccogliere informazioni su corsi e servizi, ottenere risposte e chiarimenti a domande, curiosità e dubbi e acquisire così le informazioni necessarie per orientarsi nella scelta in vista dell’apertura delle immatricolazioni, già fissata per il 7 luglio.

Chiuso l’Open Day, ora parte il sito web “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/ dedicato alle future matricole. Un sito pensato per raccontare al meglio cosa significa “Studiare a Parma”, e che da qui a luglio sarà il veicolo informativo di punta dell’Università di Parma sulla propria offerta formativa e di servizi guardando all’apertura delle immatricolazioni. Su “Il mondo che ti aspetta” si trovano informazioni costantemente aggiornate, video di presentazione, dépliant, guide e molto altro, tutto pensato per chi deve scegliere il proprio percorso di studi. E si possono trovare risposte alle proprie domande e curiosità.

“Il mondo che ti aspetta” veicolerà tutte le info dell’Ateneo fino a luglio, quando è già fissato un altro importante appuntamento di orientamento e informazione: l’“Info Day – Dalla Maturità all’Università”, in programma per il 6 luglio.