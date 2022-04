Zappa-Fermi, 7 nuove classi. E torna l'indirizzo tecnico.

Borgotaro L’istituto d’istruzione superiore “Zappa-Fermi” e i sindaci di Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano e Tornolo hanno annunciato l’attivazione di sette classi prime per l’anno scolastico 2022-'23, grazie a un autentico boom di iscrizioni. Si tratta di 2 classi del liceo scientifico e una ciascuna per liceo linguistico, liceo delle scienze umane, indirizzo agrario, Mat e Tecnico quinquennale. In particolare, l’attivazione della classe prima dell’Indirizzo tecnico è un risultato particolarmente importante perché garantisce agli studenti la possibilità di seguire il percorso di studio scelto senza dover abbandonare il proprio territorio di residenza.

Dopo gli anni di pandemia, in cui la scuola ha dovuto affrontare innumerevoli difficoltà, a cui ha reagito adattandosi al cambiamento e trasformandolo in una opportunità di crescita. «Lo stato di emergenza è cessato e torneremo gradualmente alla ordinarietà, ripartendo da quello che abbiamo imparato e veicolando una precisa idea di scuola: un “laboratorio” culturale radicato nella comunità di appartenenza e progettato con le Istituzioni locali e con tutti gli stakeholders del territorio» ha sottolineato il dirigente scolastico Ignazio Raineri.

«Ed è con questo spirito che in questi ultimi mesi abbiamo lavorato alla definizione delle nuove classi in sinergia con i Comuni, con le famiglie, con le funzioni strumentali orientamento e con l’Ufficio scolastico provinciale - ha proseguito -. Ognuno ha fatto la sua parte dimostrando ancora una volta che la Valtaro ha il privilegio di essere governata da sindaci lungimiranti e da una Amministrazione scolastica attenta ai bisogni dei nostri studenti. Rispetto allo scorso anno abbiamo registrato, anche grazie alla collaborazione di tutti gli Istituti comprensivi, un incremento del numero di iscrizioni pari a circa il 10 per cento».

I sindaci concordano, esprimendo la propria soddisfazione: «È con immenso piacere che apprendiamo la notizia di autorizzazione di tutte le classi richieste. Un piccolo ma grande traguardo. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia ed al lavoro congiunto delle Istituzioni. Quello che vediamo prospettarsi avanti a noi è senza dubbio un passo verso una visione futura di tenuta dei servizi e di potenziamento sul campo educativo».

«Si tratta - hanno sottolineato - di sette classi prime che andranno a coprire tutte le richieste pervenuteci in questi mesi dalle famiglie e dai ragazzi, affinché abbiano la possibilità di proseguire il loro percorso di studi nell’indirizzo scelto, è senza dubbio una giusta conclusione di un percorso messo in atto negli ultimi mesi, che ha visto Comuni, Istituzione scolastica e famiglie lavorare insieme per arrivare ad un risultato non troppo scontato».

M. B.