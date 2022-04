Luigi Terrizzi è il nuovo Segretario Generale della Provincia di Parma

Il Presidente della Provincia Andrea Massari ha nominato Luigi Terrizzi Segretario Generale della Provincia di Parma.

Terrizzi arriva dalla Provincia di Piacenza e dal Comune di Fidenza.

Originario del Salento, 63 anni, abita a Lodi.

Vanta una lunga carriera professionale: tra l’altro è stato Segretario Generale delle Province di Sondrio, di Lodi (dove è stato anche Direttore Generale) ed é attualmente Segretario Generale anche della Provincia di Piacenza e del Comune di Fidenza.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, ha perfezionato la sua formazione alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, alla Bocconi di Milano e alla Luiss di Roma.

“Sono felice di lavorare per la Provincia di Parma, una realtà sfidante, un territorio famoso nel mondo per le sue doti culturali ed artistiche – afferma Terrizzi – Professionalmente credo molto nella collaborazione istituzionale e nella sinergia tra enti, in particolare nei servizi che la Provincia può rendere a Comuni. Come appassionato di musica sono orgoglioso di mettermi al servizio della terra di Verdi.”

“Esprimo i miei auguri di buon lavoro al nuovo Segretario Generale, che già collabora con me al Comune di Fidenza – ha detto il Presidente della Provincia Andrea Massari - La grande esperienza e la comprovata competenza del dottor Terrizzi, insieme alla sua concretezza a trasparenza, sono quanto mai necessari per dare un contributo importante a ottimizzare il lavoro della macchina provinciale”.