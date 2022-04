Si lancia dal secondo piano per sfuggire ai carabinieri (fratturandosi bacino e piede): albanese pregiudicato arrestato

Per i carabinieri di Fidenza era un volto ben noto, in passato lo avevano segnalato diverse volte all’Autorità Giudiziaria perché coinvolto in fatti di microcriminalità, reati contro il patrimonio a altri legati al mondo degli stupefacenti. Proprio perché ritenuto soggetto pericoloso era stato espulso dal territorio nazionale nell’anno 2019 e rimpatriato al paese d’origine.

L’uomo, un 30enne di origini albanesi, circa un anno dopo la sua espulsione era stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Milano poiché rientrato in Italia clandestinamente, con un nome diverso e senza la prevista autorizzazione del Ministero dell’Interno. Processato per direttissima era stato nuovamente espulso e rimpatriato in Albania.

Ieri i Carabinieri di Fidenza hanno ricevuto notizia che in un condominio di un quartiere periferico della città era presente un soggetto straniero irregolare, ospite di alcuni conoscenti. E’ stata disposta una verifica e, per tale ragione, una pattuglia del Nucleo Radiomobile si è recata presso l’abitazione oggetto di segnalazione.

Effettivamente all’interno si trovava il “clandestino” che, per sfuggire al controllo, ha cercato di fuggire saltando dalla finestra di una camera da letto di un appartamento al secondo piano del condominio. La fuga è stata brevissima in quanto l’uomo, nell’impatto con il suolo, si è procurato delle gravi lesioni al bacino e ad un piede, motivo per cui è stato immediatamente trasportato all’Ospedale di Vaio.

I carabinieri hanno accertato che, per l’ennesima volta, l’albanese si era introdotto nel territorio nazionale senza autorizzazione e pertanto è scattato l’arresto in flagranza per la violazione della normativa sull’immigrazione. Attualmente si trova “piantonato” nel luogo di cura in attesa del processo e dell’ennesima espulsione.