Capanne di Badignana, scout si sente male nella notte: soccorsa e portata al Maggiore

Questa mattina i tecnici del Soccorso Alpino sono stati impegnati, insieme ad Eliparma, Carabinieri Forestali della stazione Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano ed automedica di Tizzano a prestare aiuto a una scout milanese di ventotto anni, che durante la notte ha avuto alcuni problemi di salute.

La giovane, accampata insieme ad altri dieci scout alle Capanne di Badignana (1480 m.), ha accusato febbre alta e difficoltà a stare in piedi e camminare, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenute tre squadre del Soccorso Alpino della Stazione Monte Orsaro di Parma, che hanno accompagnato su mezzi fuoristrada il medico proveniente da Tizzano. Sul posto è atterrato dopo poco l'elicottero del 118 di Parma, che ha accolto a bordo la giovane e la ha trasportata all'Ospedale Maggiore per accertamenti. I compagni della ragazza, tutti appartenenti ad un gruppo scout di Milano, sono stati accompagnati a valle in sicurezza da squadre del Soccorso Alpino e dai Carabinieri Forestali.