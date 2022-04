Salese derubato in discoteca, ma nel giubbotto c'era il “gps”: denunciato un 20enne di Sant’Ilario d’Enza

Sant’Ilario d’Enza Era in una discoteca della provincia di Parma quando si è accorto che qualcuno gli aveva rubato un giubbotto con all'interno all’interno alcuni oggetti personali, tra cui un paio di cuffie Apple Airpods.

Tornato a Sala Baganza, dove vive, ha presentato denuncia ai carabinieri e mediante l’applicazione "trova iPhone" ha mostrato ai militari che la localizzazione delle cuffie indicava una via del comune di Sant’Ilario d’Enza.

Il recupero delle cose rubate è stato affidato ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza che sempre in contatto telefonico con i colleghi salesi - si sono immediatamente recati nel posto indicato. E proprio quando le ricerche stavano dando esito negativo i militari hanno visto arrivare un giovane che indossava un giubbino corrispondente per modello, colore e marca a quello rubato in discoteca. Avvicinato dai carabinieri, il giovane è stato identificato e gli è stato chiesto dove avesse acquistato il giubbotto. La risposta è stata piuttosto impacciata: "L'ho comprato usato da un amico". I successivi accertamenti hanno permesso di ritrovare nella tasca le cuffie. A questo punto il 20enne, residente nel reggiano, è stato condotto in caserma, dove è stato convocato anche il derubato per riconoscere il giubbotto e le cuffie. Il 20enne è stato quindi denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di furto.