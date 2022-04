Appennino parmense, lo spettacolare video del lupo lanciato all'inseguimento di tre giovani daini

Pochi secondi per raccontare - con immagini spettacolari - una piccola parte della vita segreta degli animali selvatici. Il video è stato realizzato nell'Appennino Parmense da Daniele Ecotti e ripreso della pagina Fb "Io non ho paura del lupo".

Racconta di un lupo all'inseguimento di tre giovani daini. E, ancora, di più della catena che lega prede e predatori e delle leggi di autoregolamentazione della natura.

"E un importante documento - spiegano gli esperti a corredo del video - che ci permette di ribadire alcuni aspetti e caratteristiche di questo affascinante e controverso predatore:

▪ pur essendo principalmente attivi durante le ore notturne i lupi possono predare anche durante il giorno.

▪ il lupo si rivolge alle prede più "facili" da catturare: animali giovani, debilitati, malati o in difficoltà, contribuendo a limitare un’eccessiva proliferazione ma anche selezionando gli animali più forti a discapito dei più deboli, migliorando le caratteristiche delle specie preda.

▪ mediamente solo un tentativo di predazione su dieci va a buon fine.

Non conosciamo l'esito dell'inseguimento, ma riteniamo importante sottolineare come in natura la morte di un animale sia necessaria alla sopravvivenza di molte altre specie e di come tutti gli animali selvatici, lupo in primis, debbano essere visti come tali e considerati fondamentali tasselli dell'ecosistema, ognuno con il proprio ruolo ed ognuno necessario al compimento delle diverse dinamiche naturali."