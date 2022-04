Il vescovo: "Preghiamo perché cessino subito i bombardamenti in Ucraina. Continuiamo a bussare alle porte della fede"

Sono molto contento di celebrare con voi questa Pasqua: con una Cattedrale piena di fedeli. Ha esordito con una certa commozione il vescovo Enrico Solmi nel corso della messa pasquale sotto lo sguardo di una folla intera felice di partecipare. Ha invocato e pregato per la pace nel mondo, per Ucraina, ma anche per i nostri cuori.

"Preghiamo perché cessino i bombardamenti subito in Ucraina. Continuiamo a bussare le porte della fede, perché si aprano su un mondo nuovo"