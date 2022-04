"Garino" notturno in tangenziale nord tra un'auto e una moto: 5 feriti

E' successo questa notte intorno all'una e un quarto in tangenziale nord, nel tratto rettilineo che va da via Mantova alla via Emilia est: un'auto e una moto lanciate ad una velocità molto elevata si sono urtate: la moto è stata così sbalzata contro un'altra auto provocando l'incidente.

Bilancio: 4 feriti lievi, e una quinta persona trasportata al Maggiore con ferite di media gravità.

Sul posto è intervenuto il 118, e la polizia: da quanto trapelato sembra che i due mezzi che hanno provocato l'incidente stessero facendo un "garino" tra accelerate e sorpassi, finito male.