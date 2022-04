Sua maestà il maiale, panini esagerati per rendergli omaggio

Siamo in Oltretorrente, zona di università e giovani, all'interno di quello che fu per moltissimo tempo un bar storico della zona. Ora tutto è cambiato e il vecchio locale si è trasformato in una sorta di paninoteca dove si celebra il culto, molto padano, del maiale.

Infatti la lista propone qualche primo (tipo gli spaghetti alla spalla cotta a 8 euro), un paio di secondi ma soprattutto panini pensati per stomaci robusti. E in cui il maiale come detto, recita la parte del protagonista assoluto.

Ma non pensate ad un sobrio carrè con il crudo o una rosetta con la coppa: no, qui si parte dal Gosemburg (ovvero un hamburger di pasta di salame Felino, fontina, cipolla caramellata, peperone, maionese e ketchup - a 5 euro) per proseguire in una marcia trionfale che arriva al Colesterolico (con lardo pancettato, 2 uova, formaggio, cipolla caramellata e glassa di aceto balsamico - sempre a 5 euro). E volendo proseguire ci sono anche salsiccia con porchetta e uovo oppure costine, formaggio cheddar e lardo.

Facile intuire che si tratta di proposte non pensate per i cultori del cibo light o persone perennemente a dieta ma, botta calorica a parte, il gusto c'è, la piacevolezza al morso pure e, fatti salvi i sensi di colpa, ci si alza certamente sazi. Dettaglio non da trascurare: anche la digestione tutto sommato non è poi così difficile.

Ma lo abbiamo detto: il locale è in una zona battuta da giovani (quindi vigorosi) e anche il servizio è garantito da ragazzi sorridenti e volenterosi. Peccato però che il tavolo su cui ci si siede non venga pulito e ci si trovi a mangiare tra le briciole dei precedenti avventori (non è mai bello. In epoca covid ancora meno).

Per accompagnare i panini c'è una piccola scelta di birre selezionate con discreta attenzione: ci sono diverse tipologie di Leffe - anche alla spina - e qualcosa del birrificio del Borgo oltre a weizen e qualche altra proposta più prevedibile. Una buona Ipa e carne di maiale: forse non è di moda ma funziona sempre.

Luca Pelagatti

Indirizzo Via D'Azeglio, 106 Parma

tel. 347 9226446

Chiusura domenica