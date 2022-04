Ubriachi e drogati al volante: quattro denunce, una patente ritirata

Anche nel periodo pasquale, durante il weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno intensificato i controlli sulle principali arterie viarie al fine di garantire un elevato standard di sicurezza a tutti i cittadini in movimento sul territorio.

Nel weekend sono state diverse centinaia le autovetture controllate e ancora di più le persone sia nella città ducale che nell’ambito della provincia.

Ed in particolare, nel corso della notte di domenica, i Carabinieri di Traversetolo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un italiano 22enne poiché in trovato in possesso di oggetti atti ad offendere e per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida. Nel contempo, lo stesso veniva segnalato alla Prefettura di Parma per detenzione per uso personale di una modica quantità di marijuana.

I Carabinieri di Salsomaggiore, invece, hanno denunciato due soggetti, in due circostanze diverse, che guidavano con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Nella città, nella notte di sabato, è stata individuata un'altra persona alla guida con un tasso alcolemico superiore rispetto al consentito. Anche in questo caso è scattata la denuncia.

Diverse persone, in città, sono state segnalate per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

I controlli continueranno, anche in questo inizio settimana, sia in città che nelle maggiori località turistiche provinciali.