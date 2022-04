Il Vescovo a Roma insieme ai 230 ragazzi per incontrare il Papa: " Un'esperienza di pace" - Video

Il vescovo Solmi ha voluto salutare da Roma prima dell'incontro in piazza San Pietro con papa Francesco.

" Siamo qui a Roma insieme ai 230 ragazzi partiti da Parma per incontrare il Papa. e' un momento importante per ripartire dopo la pandemia e per essere insieme a 57mila giovani che vengono da tutte le parti d'Italia. Siamo insieme ma allo stesso tempo siamo ognuno con le proprie attese, i propri desideri, portando qui anche la rappresentanza di tanti giovani. L'augurio è che sia un'esperienza bella, significativa e di pace".