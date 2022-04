Traversetolo, tutti gli interventi per migliorare le strutture sportive

È tornato a riunirsi il consiglio comunale di Traversetolo.

La segnaletica

La seduta si è aperta con l’interrogazione del gruppo di Officina Traversetolo, illustrata da Gianfranco Tosi, sull’attuazione del Piano Aria integrato regionale nella quale si chiedeva al sindaco Simone Dall’Orto «per quale motivo non si è provveduto entro il 1° ottobre 2021 all’installazione della prevista segnaletica verticale». «Le diverse assenze del personale in ufficio legate anche all’emergenza Covid - ha risposto il sindaco - hanno rallentato le attività ordinarie e straordinarie. L’iter è in corso ed entro la prossima ordinanza saranno installati».

Discussa poi la mozione presentata da Officina finalizzata alla partecipazione al bando regionale per migliorare strutture sportive del territorio, rivolta in particolar modo al potenziamento dell’impianto Ettore Bolondi. Mozione respinta perché, come ha specificato l’assessore Luca Fornari, «le premesse sono condivisibili ma la maggior parte degli interventi citati rientrano nel progetto da candidare al bando Rigenerazione urbana assieme al comune di Felino».

Il consiglio ha infatti poi votato all’unanimità la convenzione con Felino per partecipare al bando, che prevede la sinergia tra due comuni su progetto di contiguità tematica.

Gli interventi sportivi

Nome del progetto che vedrà lo sport unire idealmente le due realtà «Attraverso lo sport felicemente».

«Come capofila - ha spiegato Fornari - presenteremo tre interventi: la sistemazione del tetto e l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul palazzetto dello sport; l’installazione del fotovoltaico sulla palestra del Mainetti e poi gli investimenti al Bolondi».

Tra gli interventi, il rifacimento della recinzione del campo principale e di tutto l’impianto sportivo, la riqualificazione e l’ampliamento dei vecchi spogliatoi e relativo impianto fotovoltaico, la riqualificazione club house e fotovoltaico, il campo in erba sintetica per allenamento bambini mini rugby».

Positivo anche il parere di Officina: «Condividiamo gli indirizzi della convenzione - ha sottolineato Mari annunciando il voto favorevole -, gli interventi risultano essere in linea con le nostre proposte».

Maria Chiara Pezzani