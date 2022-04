Armenzoni: «La vita nei campi? Mi sembra di tornare all'infanzia»

«Non mi sembra ancora vero che tutto questo stia succedendo…, se ripenso al timore che avevo all’inizio nel confidare la mia passione e a quante persone invece adesso mi sostengono, a partire dalla mia famiglia, dal mio ragazzo e dai miei amici…». Letizia Armenzoni, 24 anni con la campagna nel cuore, parla del mestiere d’imprenditrice agricola, titolare di azienda individuale a Roccabianca, con un entusiasmo travolgente.

Figlia e nipote d’arte, dopo il diploma in relazioni internazionali per il marketing, conseguito all’Itis di San Secondo, ha provato a lavorare in altri contesti, finché non ha trovato il coraggio di confessare alla famiglia il suo desiderio più grande. Adesso, dal 2018, coltiva frumento, mais da trinciato e da granella, bietole, soia e prato. «Ho sempre avuto dentro questa passione - racconta - ma esitavo ad esprimerla, forse anche perché essendo una ragazza ero un po’ frenata. Un giorno ho comunicato in famiglia che volevo provare a cimentarmi nell’agricoltura, per vedere se effettivamente ero all’altezza. Sono stati felicissimi! Non mi avevano mai imposto di fare questo mestiere, per non tarparmi le ali e lasciarmi volare, ma quando hanno sentito che avevo questa volontà sono esplosi di gioia».



«Fin da piccola mi piaceva seguire i miei genitori nelle varie attività dell’azienda - dice - tant’è che spesso mi addormentavo sulle macchine da raccolta perché si finiva tardi. Se penso alla mia infanzia, ho bellissimi ricordi del tempo passato in mezzo ai campi e alla natura. Anche adesso che sono “grande” mi piace d’estate andare con mio papà a spegnere i rotoloni perché ho la sensazione di tornare piccola».



Oggi che ha preso le redini di un’azienda tutta sua (seguita da Unione Agricoltori), Letizia ama ancora di più il proprio mestiere. Una scelta fuori dal coro («nella mia zona ci sono poche imprenditrici donne: le aziende agricole si tramandano spesso di padre in figlio») ma in grande crescita («ho più colleghe in altre province, come le zone del Cremonese, Reggiano, Mantovano e Bolognese) che va oltre le caratteristiche fisiche di genere. «E’ vero che per certi lavori serve la forza fisica - spiega - ma potendo contare su qualche aiuto non mi sento la parte debole del gruppo. Sono un’imprenditrice agricola a trecentosessanta gradi». Dalle pratiche in ufficio («nel settore agricolo c’è sempre più burocrazia») alla guida dei trattori, Letizia Armenzoni è già un’innovatrice, avendo introdotto in azienda le manichette per irrigare. «Adesso che le abbiamo scoperte non ne faremmo più a meno». Inutile aggiungere che ripeterebbe mille volte questa scelta di vita. «Anche nei momenti di lavoro più pesante - conclude - stare a contatto con la natura, poter ammirare la bellezza di un tramonto o i dettagli del paesaggio allevia ogni peso e fa appassionare ancora di più all’agricoltura».

SCHEDA

Nome: Letizia Armenzoni

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Studi: diploma in relazioni internazionali per il marketing.

Hobby: il mio lavoro e la vita all’aria aperta

Sogno nel cassetto: «L’unico capolavoro è vivere con passione»

Azienda: Armenzoni Letizia, strada Ponte Gramignazzo 2/bis, Roccabianca

Attività: coltivazioni miste di cereali, soia e bietole.