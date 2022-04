Il biodiversity lab di Esperta nel progetto di formazione sulla sostenibilità per i giovani

C’è anche Esperta tra le aziende che hanno messo a punto #Unlock Education, la campagna di formazione sulla sostenibilità promossa dalle B Corp italiane e rivolta ai giovani dai 14 ai 25 anni.

Il progetto #Unlock Education è parte del Piano Rigenerazione Scuola lanciato dal Ministero dell’Istruzione per accompagnare le scuole nella transizione ecologica. Cinque aziende B Corp hanno curato i contenuti, presentati in una web serie dallo youtuber Adrian Fartade, che indirizza alla scoperta delle principali tematiche di sostenibilità.

In particolare Esperta, che ha sede a Collecchio ed è attiva da vent’anni nell’ambito dell’educazione ambientale e alla sostenibilità, ha predisposto il Biodiversity-Lab con l’obiettivo di offrire strumenti alle scuole, dalle superiori all’università, per comprendere la biodiversità e diffonderla con esempi teorici e schede pratiche, da attuare sul campo.

“Ad esempio gli alberi – spiega Francesco Maiorana, presidente di Esperta – hanno sì una grande funzione di stoccaggio del carbonio ed è un bene piantarli per contrastare il cambiamento climatico. Ma è pur vero che le piantumazioni debbano essere inquadrate all’interno di un progetto di riqualificazione della rete ecologica e contribuire così a realizzare corridoi biologici capaci di restituire bellezza e biodiversità al nostro territorio”.

Gli studenti (ma il portale è aperto a tutti) possono accedere gratuitamente al sito unlockeducation.it e seguire i 10 episodi sulle sfide sociali e ambientali della sostenibilità. Al termine del percorso di formazione i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso scegliendo un’azione da compiere tra i moduli di “Take Action” proposti. Si spazia dalla progettazione di start up sostenibili alla riduzione del consumo di plastica monouso, dalla preservazione della biodiversità in aree urbane allo sviluppo delle proprie potenzialità grazie a uno stile di vita sostenibile.

“Forniamo degli strumenti di indagine scientifica – aggiunge Elena Hamisia, coordinatrice dei progetti educativi di Esperta – per quantificare la biodiversità con appositi indicatori. Siamo soddisfatti di aver contribuito a questo progetto, che ci ha portato a collaborare con realtà italiane all’avanguardia nella formazione e nella sostenibilità”.

Unlock education è nato dal lavoro congiunto di Nativa, MIP-Politecnico di Milano, InVento innovation lab, Organizzare Italia e, appunto, Esperta, tutte certificate B Corp.

Il programma è reso possibile grazie al supporto di Regenerative Society Foundation, Intesa Sanpaolo, Davines e Arkage.