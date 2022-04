Tragico frontale tra due auto a Sanguinaro: muore un 50enne

Tragico incidente nella tarda serata di ieri sulla via Emilia a Sanguinaro, nel territorio di Noceto.

A scontrarsi frontalmente - per cause in via d'accertamento - sono state due auto. I conducenti hanno ricevuto immediato soccorso dagli equipaggi delle ambulanze e dell'automedica inviate dal 118. Sul posto anche i vigili delò fuoco di Fidenza.

Per un 50enne che ha riportato gravissimi traumi, non c'è stato purtroppo più nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo.

L'altro conducente è stato trasportato all'ospedale di Vaio con ferite di media gravità.