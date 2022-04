«Qui a Casale auto come razzi: ora basta». I residenti: "Almeno si metta un semaforo"

Felino I cittadini di Casale di Felino chiedono più attenzione per quanto riguarda il problema viabilità. E si mobilitano.

Hanno infatti evidenziato all’amministrazione comunale il problema relativo non tanto al traffico, ma più in particolare all’elevata velocità degli automezzi che si trovano a transitare su via Casale. Si tratta dell’arteria grazie alla quale da Felino si può raggiungere Gaione e da qui Parma, arrivando in via Montanara.

Del problema velocità si è fatto portavoce Paolo Gerboni, titolare del bar situato proprio nei pressi del dissuasore di velocità.

«Parlo a nome mio ma credo anche a nome di tanti altri e tra questi molti miei clienti – ha detto Gerboni – perché le autovetture, tutti gli automezzi, transitano senza preoccuparsi minimamente della velocità e questo crea problemi seri perché si rischia di essere travolti. C’è addirittura chi sorpassa i veicoli che si sono fermati per permettere ai pedoni di attraversare la strada sulle strisce. Insomma crediamo che si renda necessario un intervento. Abbiamo parlato con i nostri amministratori suggerendo l’installazione di un impianto semaforico con onda verde, in modo da costringere gli automobilisti a tenere una guida appropriata, ma al momento non abbiamo avuto risposte concrete».



Il traffico veicolare a Casale di Felino rappresenta da sempre un problema. In passato alle limitazioni di velocità era stato aggiunto un dosso affinché gli automobilisti rallentassero, ma questa misura non sempre risulta efficace e infatti non lo è, a quanto pare.

Il sindaco di Felino Filippo Casolari è a conoscenza della questione: «Abbiamo ascoltato i nostri cittadini ma noi non possiamo intervenire direttamente. Ci siamo attivati con la Provincia, vale a dire l’ente che ha in gestione quel tratto di strada. Purtroppo, e di questo sono dispiaciuto, ad oggi non abbiamo avuto indicazioni e pensare che intervenire sulla velocità degli automezzi dovrebbe interessare un po’ tutti gli enti ma noi come comune, lo ripeto, non possiamo agire in autonomia».

