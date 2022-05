Borgotaro ricorda Franco Brugnoli: un evento di musica, giornalismo e amicizia

Il 4 maggio 2021 ci lasciava improvvisamente Franco Brugnoli, borgotarese DOC, personalità vivace e poliedrica: giornalista, musicista, intellettuale, attore, appassionato ed esperto di cucina. Ad un anno di distanza dalla sua scomparsa, “Oh Fio, Ar’vds”, sarà l’occasione per la comunità di Borgo Val di Taro, la sua comunità, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, di ricordare, in un evento aperto al pubblico, la sua figura.

In un clima informale, un primo incontro con le testimonianze di tanti amici, partendo dalla musica, dal giornalismo e dalla buona cucina. Appuntamento quindi per sabato 7 maggio, alle ore 19, presso la civica dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, in Piazza XI Febbraio, Borgo Val di Taro.