Cibus, seconda giornata: boom di visitatori, traffico intenso sulla complanare e nelle strade attorno alle Fiere

Cibus, seconda giornata del salone dell'agroalimentare: boom di visitatori, traffico intenso sulla complanare e le strade attorno alle Fiere.

Si scorre lentamente Cibus per il traffico notevole riversato sulla via complanare, sulla strada Parma Rotta e un po' in tutta la zona intorno alla Fiera. Impegnati gli agenti della Polizia Municipale, anche i parcheggi sono già al completo.