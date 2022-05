Finisce con l'auto contro un muro: neopatentato 18enne in Rianimazione

Un giovane di 18 anni di Albareto, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muro. L'incidente è avvenuto ieri sera a Borgotaro, in località La Ghina, intorno alle 19.

L'impatto è stato violentissimo, il ferito era rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, l'assistenza pubblica Borgotaro albareto con autoambulanza e l'auto medica, la croce Rossa di Bedonia, i carabinieri di Borgotaro e l'elisoccorso del 118. Le sue condizioni sono molto gravi ed è ora ricoverato in rianimazione al Maggiore.