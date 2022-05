Ghirardi «Quelle galline felici da 5.500 uova fresche al giorno»

È la sua passione da sempre. Aveva sì e no 5 anni Giampaolo Ghirardi quando si avvicinò al mondo delle galline grazie al papà Luigi, che a metà degli anni Cinquanta iniziò ad allevarle per avere uova fresche. Dapprima qualche esemplare, poi con il passare del tempo è iniziata una vera e propria attività che Luigi ha trasmesso al figlio Giampaolo, il quale ha dato continuità all’azienda avicola più antica della provincia. «La mia è una vera e passione, nata tanti anni fa ma ancora più che mai viva – ha spiegato Giampaolo –: mio padre aveva un solo cliente alla Spezia, un commerciante di pollame, al quale tutte le settimane consegnavamo le nostre uova. Ancora oggi siamo in contatto perché è nata un’amicizia che va oltre il lavoro».

A Vallerano di Calestano, 520 metri sul livello del mare e meno di 50 abitanti, l’ambiente svolge un ruolo particolare nell’attività di Ghirardi con tre persone occupate in azienda. «Qui abbiamo un’aria pulita ed acqua buonissima che arriva dal monte Sporno: sono elementi importanti nel mio lavoro che mi permettono di ottenere uova di grande qualità, la ricerca della quale è per me molto rilevante. Abbiamo iniziato con le galline in gabbia, poi siamo passati alle galline a terra al chiuso e da alcuni anni alle galline a terra all’aperto. Questo ci ha permesso di ottenere risultati notevoli in fatto di qualità. Le galline – ha aggiunto Giampaolo – sono libere di razzolare e nel pomeriggio è uno spettacolo vederle prendere possesso della collina».

Ghirardi è in pensione, ma a lasciare l’attività non pensa proprio. «La passione non va in pensione e così ho ristrutturato il fabbricato e installato pannelli fotovoltaici, realizzando migliorie per far stare bene le nostre 6.500 galline rosse di razza Lohmann, così in un ambiente migliore danno uova più buone: circa 5.500 al giorno. Ci tengo al benessere degli animali. Il nostro è un allevamento all’aperto “free range” in Italia solo il 4% degli allevamenti rientra in questa fascia».

Uova e galline, certo, ma Ghirardi ha anche altre passioni che coltiva da tempo. «Mi piace il calcio, collaboro con il Marzolara – ha spiegato – poi c’è lo sci. Qui a Vallerano quando nevicava tutti i ragazzi mettevano gli sci ai piedi e si andava su e giù per le colline. Pensi che avevamo organizzato una corriera che portava gli sciatori da Marzolara alle porte di Vallerano, dove sciavano nella pista detta Castello sino a Marzolara, dove la corriera li portava di nuovo a Vallerano. Altri tempi, come quando con un trattore il gruppo di sciatori veniva trainato sulla sommità della collina». E poi c’è il suo sogno di fare l'elisky. «Vedremo se riuscirò a provare questa incredibile esperienza».

Poi Ghirardi saluta e si congeda: va a controllare un carico di uova destinato a supermercati e pasticcerie. Perché se le uova sono buone lo saranno anche i dolci che verranno preparati.