Comunali, Pizzarotti: "Il M5s si sgonfierà"

Giuseppe Conte ha fatto il premier in uno dei momenti più difficili a livello mondiale, «ha preso decisioni non semplici. Ma fare il capo di un partito è un’altra cosa. Penso che il M5s si sgonfierà, il peso elettorale sarà del 5-10%». Lo dice in un’intervista a La Repubblica l’ex M5s Federico Pizzarotti, sindaco di Parma.

Il Movimento ha rappresentato qualcosa di positivo, afferma, «nella misura in cui ha catalizzato il malcontento, che diversamente poteva sfociare in qualcosa di peggio. Ma questa energia si è dispersa - aggiunge il sindaco -. Non ritornerà agli alvei di provenienza, finirà nell’astensione e nella disaffezione».