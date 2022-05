Dona una spesa! Sabato 7 maggio torna la raccolta alimentare

Sabato 7 maggio torna “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà organizzata da CSV Emilia con Conad Centro Nord. Un’iniziativa che a Parma è alla nona edizione e che da qui si è allargata a Reggio, Piacenza e a tutta la Lombardia, grazie al sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Sabato prossimo, nei punti vendita Conad sarete accolti dal sorriso dei volontari che vi consegneranno un sacchetto da riempire con i generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in situazione di povertà. Servono olio, zucchero e miele, latte a lunga conservazione, farina, pasta e riso, passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, biscotti e merendine, legumi ma anche alimenti e prodotti per l'infanzia, prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene personale. Ognuno potrà fare qualcosa, trasformando un gesto quotidiano in un gesto di solidarietà e sarà ancora più facile con l’operazione bis che permette di pagare un prodotto e portarne a casa due.

Saranno i volontari delle realtà coinvolte a fare arrivare direttamente i prodotti alle famiglie. Si tratta di 27 realtà fra associazioni, cooperative sociali, parrocchie e Caritas, quotidianamente impegnate al fianco delle tantissime famiglie che si sono ritrovate sempre più fragili in questa fase post-pandemica. Fra i fragili ci sono anche alcune famiglie fuggite dall’Ucraina, attualmente seguite dalle associazioni. Una catena solidale che in otto anni ci ha dimostrato come anche i piccoli gesti, se sommati, possono portare lontano: dal 2014 sono stati donati 1590 quintali di prodotti solo nel nostro territorio. Lo scorso anno , invece, fra Lombardia e le tre province di Parma, Piacenza e Reggio sono stati raccolti ben 1666 quintali.

Ma la raccolta non finisce sabato prossimo perché l’attenzione di Conad alle persone in difficoltà proseguirà a settembre con “La spesa solidale”: in cassa sarà possibile sostenere le associazioni locali impegnate nella lotta alla povertà donando punti o denaro che saranno tramutati in tessere prepagate Conad che i volontari distribuiranno alle famiglie più bisognose.

Nel 2021 questa iniziativa solidale fra Emilia e Lombardia aveva raccolto 24.150 euro (a parma 1700 euro).

“I soci Conad sono all’interno delle comunità e ogni giorno vivono quelle che sono le esigenze del territorio, cercando di dare una risposta concreta ai bisogni” - ha detto Rosanna Cattini, vice presidente di Conad Centro Nord - “La grave crisi sociale scatenata dalla pandemia ci ha fatto porre sempre più attenzione alla lotta alla povertà e per questo ci siamo impegnati a estendere su tutta la rete l’iniziativa Dona Una Spesa che riesce a dare un po’ di respiro ai territori in cui siamo presenti per dare un contributo continuativo alle realtà locali che si occupano di indigenza”.

Oltre ai singoli soci Conad, un grande ringraziamento va alle realtà che sul nostro territorio permetteranno di realizzare la raccolta solidale: Faro23, Comunità Sant'Egidio, Muungano, Lago di Pane, Per Ricominciare, Anello Mancante, Amici d'Africa, ACP Humanitarian Aid, Uniti in Cristo, Pulmino Padre Lino, Punto di Comunità Sorbolo, Emporio Valparma, Emporio Parma, Emporio Valtaro, Parrocchia Maria Immacolata, Parrocchia San Patrizio, Il Giardino, le Caritas di Parma, Busseto, Fidenza, Salsomaggiore, Fontanellato, Fornovo, Corcagnano, Noceto, Buon Pastore e Sorbolo.

Il grazie più grande andrà a chi, sabato, si ricorderà di aggiungere al carrello anche una piccola goccia di solidarietà.